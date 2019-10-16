واسى الأمير مقرن بن عبدالعزيز أسرة الطاسان في فقيدهم إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في ألمانيا، وصلي عليه في المسجد الحرام، ودفن في مقبرة المعلاة.وعبر الأمير مقرن بن عبدالعزيز لدى زيارته منزل أسرة الفقيد في الرياض عن صادق مواساته، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر وحسن العزاء.كما عزى عدد من الأمراء أسرة الطاسان في فقيدهم، منهم الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن ثنيان، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد، والأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد. وتوافد جمع من الأهالي والأعيان والمسؤولين إلى منزل أسرة الطاسان في حي الملك عبدالله في الرياض لتقديم مواساتهم، واليوم (الخميس) آخر أيام العزاء. والفقيد شقيق محمد الطاسان، وعبدالله، ويوسف (رحمهما الله)، ووالد راكان، وريان.