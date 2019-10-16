خصَّ رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المهندس أحمد الصائغ «عكاظ» بتصريح عقب إتمام إجراءات التعاقد الرسمي مع المدرب السويسري كريستيان جرروس، حيث أشار إلى أن رضى جماهير النادي الأهلي يأتي في هرم أولويات مجلس إدارته وكافة العاملين في الجهازين الفني والإداري وفي مقدمتهم المشرف العام على كرة القدم الأمير منصور بن مشعل.

وقال: «كل من يعمل في هذا الكيان الكبير ويخدم الأهلي أياً كان موقعه، يدرك أن غضب جماهير الأهلي خط أحمر لا يجب تجاهله أو حتى الوصول إليه، فسعادة المدرج هي المكسب الحقيقي للجميع وهي حجر الزاوية الرئيسي في وجودنا جميعاً وسنعمل على تحقيقه والوصول إليه بإذن الله مهما كانت العقبات والتحديات».

وأضاف: «دائماً نحرص في أي مفاوضات كانت أن يكون اسم الأهلي شامخاً وعالياً، فهذا الكيان فوق الجميع وهذه حقيقة وليست كلمات للتسويق أو الاستهلاك، فالعمل لكل من ينتمي لهذا الكيان يعد مفخرة وشرفاً له بأن يكون داخل منظومة البيت الأهلاوي الذي يمتلك قاعدة جماهيرية كبيرة وواعية وعاشقة ومقدرة في الوقت ذاته لكل من يعمل بالنادي وهدفه خدمة النادي أولاً».

وطالب رئيس النادي جماهير الأهلي بدعم الفريق ومساندته في المباراة القادمة التي وصفها بالمهمة. وقال: «أمامنا مباراة مهمة نتمنى من جماهيرنا الغالية الحضور والمساندة والدعم لنجوم الفريق الأول، سنقوم بمهمتنا كإدارة في تدعيم الفريق بكل ما يحتاجه خلال المرحلة المقبلة لكن نأمل من جمهورنا الغالي وقفته المعهودة والمشهودة مع النادي ولن يؤثر علينا كنادٍ عريق وكبير أي منعطف نمر به، بل تعلمنا في الأهلي أن التحديات تحقق المستحيلات وأن كل عقبة نمر بها تزيد الأهلي شموخاً وعلواً والمتأمل لكل ما مضى من تحديات يدرك يقينا أن الأهلي ثابت قوي لا يهتز ولا يتأثر بأي أمر وهذا هو الأهلي».

وختم أحمد الصائغ تصريحه بالقول: «كل الشكر والتقدير لإدارة كرة القدم ممثلة في الأمير منصور بن مشعل وكذلك الشكر والتقدير لإدارة الاحتراف والإدارة القانونية والشكر موصول لجميع الإدارات المساندة وجميع من ساهم معنا في تجاوز العقبات وإتمام العمل بالصورة التي نريدها ونراها الأنسب والأصلح للنادي التي تحفظ مكانة الأهلي الكبيرة».