اطمأن مدير الشؤون الأمنية بمحافظة محايل أحمد بن عبدالعزيز آل ملحم، يرافقه رئيس مركز بحر أبوسكينة سعد بن يحي الحياني ومدير مكتب التعليم بالمركز علي بن موسى الطاير ومدير مراكز الرعاية الصحية الأوليه المشرف على المستشفى العام محمد بن زيد عسيري على سلامة الطلاب الذين تعرضوا لحادثة مرورية اليوم (الأربعاء) وتسببت في إصابة 3 طلاب بإصابات من متوسطة إلى بليغة في رحلة العودة إلى منازلهم، أثناء خروجهم من ثانوية الملك سعود إثر انقلاب المركبة التي كانوا يستقلونها، فيما باشرت فرق من المرور والشرطة والهلال الأحمر مسرح الحادثة. وقدم ذوو الطلاب المصابين الشكر والتقدير لكل من اهتم بأحوالهم.