إلى حد من كبير من التطابق، حكت ملامح ومشاعر جموع الكويتيين المستقبلين لأميرهم العائد من الولايات المتحدة الأمريكية بعد إجرائه فحوصات طبية تكللت بالنجاح، مدى حبهم الكبير لأميرهم، بألسنة رددت بلكنتها الكويتية «خطاك السوء يا أبو ناصر»، للرجل الذي أحب شعبه وأحبوه.

وأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اتصالاً هاتفياً اليوم (الأربعاء)، بأخيه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، هنأه فيه بعودته إلى بلده الكويت الشقيق بعد استكماله الفحوصات الطبية التي أجراها سموه وتكللت ولله الحمد بالنجاح، وسأل الله العلي القدير أن يمتع الشيخ الصباح بدوام الصحة.