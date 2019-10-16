وصل نحو ألف كردي سوري خلال الأيام الأربعة الماضية إلى إقليم كردستان العراق المجاور، فارين من العملية العسكرية التي تشنها تركيا في شمال سورية، بحسب ما أشار مسؤولون، اليوم (الأربعاء). وقال مسؤول العلاقات والإعلام في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في إقليم كردستان العراق رشيد حسين لوكالة فرانس برس «وصل اليوم نحو 800 لاجئ سوري» إلى المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي. وأضاف أن بينهم «285 لاجئاً غالبيتهم من النساء والأطفال، وصلوا إلى مخيم بردراش بمحافظة دهوك» الحدودية مع سورية، وأن «وهناك 540 لاجئاً آخرين في طريقهم إلى المخيم».