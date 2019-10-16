رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الأربعاء) أن الأكراد الذين تشن تركيا هجوماً ضدهم في شمال سورية منذ انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة، «ليسوا ملائكة»، مشيراً إلى أن حزب العمال الكردستاني أسوأ من تنظيم داعش الإرهابي. جاء ذلك رداً على اتهامات وجهها حلفاء ترمب الأجانب «بالتخلي» عن الأكراد، وذلك قبل أن يتوجه نائب الرئيس مايك بنس إلى تركيا مساء اليوم للقاء الرئيس رجب طيب اردوغان. من جهة ثانية قال المتحدث الرئاسي التركي إبراهيم كالين إن بلاده تجهز رداً على العقوبات الأمريكية التي فرضها الرئيس الأمريكي على أنقرة بسبب هجومها على شمال شرق سورية. وأعلنت واشنطن يوم الاثنين فرض مجموعة من العقوبات على تركيا بسبب هجومها على وحدات حماية الشعب الكردية، لكن منتقدين للسياسة الأمريكية قالوا إنها أضعف من أن تحدث أثراً.