خلصت دراسة أمريكية إلى أن من يتعرضون لخفض رواتبهم تتراجع لديهم تقييمات الوظائف الإدراكية والعقلية في منتصف العمر، مقارنة بأصحاب الدخل المستقر. وفحص باحثو كلية ميلمان للصحة العامة بجامعة كولومبيا في نيويورك أخيرا، بيانات الدخل لنحو عقدين منذ 1990 لـ3287 مشاركا راوحت أعمارهم بين 23 و35 عاماً، إذ سجل ذوو الدخول المتقلبة تراجعا كبيرا في الإدراك، خصوصا في سرعة تنفيذ المهمات. وقالت قائدة الدراسة أدينا الهازوري: «تزيد تقلبات الدخل والظروف الاقتصادية السلبية من التعرض للكثير من عوامل الخطر التي تؤثر على صحة المخ، فمن يشهدون تقلبا كبيرا في دخولهم يتعرضون أيضا لعوامل الإصابة بأمراض القلب والأوعية والاكتئاب والتوتر، وهو ما يرتبط بدوره بتراجع في الصحة العقلية ما يؤدي للخلل والعته». وبدا في الدراسة التي نشرت في دورية نيورولوجي، أن انخفاض الدخل أكثر من مرة له تأثير أسوأ على صحة المخ من انخفاضه مرة واحدة ولو بنسبة كبيرة.