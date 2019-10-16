اكتشف علماء جامعة إيلينوي في أوربانا شامبين بالولايات المتحدة، أن قشور القهوة وقشور بذورها تحويان مركبات الفينول المفيدة في مكافحة السمنة ومرض السكري - النوع الثاني. ووفق «نيوزويك» الأمريكية، أكد الباحثون انخفاض الالتهابات عند معالجة الخلايا الدهنية للفئران بمستخلص قشور القهوة، إذ حسن 2 من مركبات الفينول غير السامة للجسم - حمض البروتوكتيك وحمض الغال - حساسية الأنسولين وعملية امتصاص الجلوكوز. ما دفعهم لزرع كلا النوعين من الخلايا مع تتبع تفاعلها مع بعضها، ليكتشفوا أن حمضي البروتوكتيك والغال يمنعان تراكم الدهون البيضاء في الخلايا الشحمية عن طريق تحفيز عملية تحلل الدهون، وتتشكل في الوقت نفسه خلايا الأنسجة الشحمية البنية التي تنتج الحرارة من خلال حرق الدهون. ومع نمو الخلايا الشحمية تبدأ الخلايا البلعمية في إفراز عوامل الالتهابات وتخفيض عدد الميتاكوندرا في الخلايا الدهنية، ما يمنع تحلل الدهون.من جانبها، توقف مركبات الفينول تأثير خلايا المناعة في الخلايا الدهنية.