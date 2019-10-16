كشف مؤشر عالمي لإجراء إحصاءات الإنترنت، أكثر الشعوب إقبالاً على منصات التواصل الاجتماعي، وجاءت في مقدمتها الفلبين، إذ يقضي كل مواطن في هذا البلد الآسيوي 4 ساعات يومياً في تصفح مواقع التواصل. وحل النيجيريون في المرتبة الثانية بـ3.36 ساعة في اليوم. أما المركز الثالث فكان من نصيب المكسيكيين بـ3 ساعات يومياً، يليهم الأتراك في المركز الرابع، وروسيا في المرتبة الخامسة، والهند والصين في المركزين السادس والسابع. وفي الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة الثامنة، يدور نقاش عن دور المنصات الاجتماعية في الحقل السياسي، خصوصاً ما أشيع حول وصول الرئيس دونالد ترمب إلى البيت الأبيض، والذي يعتمد على التغريد في موقع «تويتر» بشكل كبير، من أجل إيصال آرائه، في إطار ما يعتبره إظهار الحقائق للرأي العام، علاوة على استغنائه عن مؤسسات الإعلام التقليدية التي يناصبه بعضها العداء (حسب قوله).