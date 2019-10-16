أكد خبراء تقنية أمريكيون أن شركة «أبل» تتعمد تسريب البيانات الشخصية لمستخدمي متصفح «سفاري» وبروتوكولات الإنترنت الخاصة بهم لصالح شركة تينسنت الصينية التابعة للحزب الشيوعي في البلاد، إذ يتم تسجيل البروتوكولات بواسطة «تينسنت» أو «قوقل» عند استخدام المتصفح، وقالت «أبل»: «ستظهر رسالة تحذيرية تنبه المستخدمين عند الدخول إلى المواقع الاحتيالية، كوسيلة لتعزيز التصفح الآمن والتحقق من كل موقع وصفحة ويب يزورونها مع رؤية قائمة محدثة بشكل مستمر بقوائم الويب الضارة. إلا أن الخبراء يؤكدون أن حماية المستخدمين من المتصفح غير ممكنة، لأن «أبل» تعيد تنشيط ميزة الويب الاحتيالي بعد كل مرة يحاول فيها المتصفح إيقاف تشغيلها من إعداد متصفح «سفاري»، لاسيما أن نظام تشغيل iOS12.2 يضع «سفاري» كمتصفح افتراضي على تلك الأجهزة الأكثر شعبية.