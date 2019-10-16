بعدما خطف الطفل اليمني عمرو أحمد أسماع الكثيرين أثناء غنائه «حبيبي أنت وينك من زمان» للمغني اليمني صلاح الأخفش، استضافته القنوات الفضائية، وحصل على عرض فني من الملحن صبحي محمد لإطلاق أغنية وفيديو كليب، إلا أن والده رفض سفره إلى لبنان، وطلب مبلغاً كبيراً لقاء ذلك، وهو ما رفضه الملحن، حسب ما تناقلته مواقع إخبارية يمنية. وقررت والدة الطفل التي انفصلت عن زوجها منذ سنوات، التدخل لإنقاذ ابنها، برفع دعوى قضائية ضد الأب لإجباره على السماح لابنها بالسفر. فيما يستعد «بائع الماء» للوقوف أمام والده (وجهاً لوجه) في المحكمة خلال الساعات القادمة.وحصد عمرو ذو الأعوام الثمانية شهرةً كبيرةً في اليمن منذ اكتشاف موهبته، أثناء طوافه بشوارع صنعاء، يبيع للسائقين المياه المعدنية، ما أكسبه شخصية عفوية، فيما غزت فيديوهات غنائه موقع يوتيوب، وتمكن من لقاء فنانه المفضل صلاح الأخفش. كما أبدى رواد مواقع التواصل إعجابهم بصوت الطفل اليمني، الذي خرج من رحم المعاناة التي تعيشها البلاد جراء الحرب التي أشعلتها مليشيات الحوثي منذ انقلابها على السلطة الشرعية أواخر عام 2014. بدورها نشرت المغنية السورية أصالة نصري على صفحتها في «فيسبوك» فيديو، وعلقت عليه: «ما أحلاك يا روح قلبي ويا أجمل صوت وروح، يا بائع الحب وبائع الطيبة وبائع الفرح يا ابني عمرو بائع الماء».