حسم الفنان عبدالله السدحان الجدل حول إمكانية عودته للتعاون مع الفنان ناصر القصبي، وذلك بعد ظهورهما معاً في حفل صناع الترفيه، رغم أنهما على خلاف قضائي وشخصي. وقال السدحان في تصريحات تلفزيونية أخيرا، رداً على سؤال بشأن وجود عمل يجمع بينهما: «هل أنا رافض؟، هل تسأليني أنا؟ أنا ما عندي اعتراض، ولكن لا يمكن أن تستمر الثنائيات إلى الأبد».وأضاف السدحان: «ما في بيني وبين القصبي خلاف، الخلاف ما بيننا ورقي، هو مشروط بجهة وأنا مشروط بجهة، وأكبر دليل لقائي أنا وياه في الحفل». وتابع: «في ناس وراي يتكلمون بلساني وأنا لا أريد أن يتكلموا بلساني، وفي ناس يتكلمون بلسان أبو راكان وهو لا يريد ذلك أيضًا».ويفترض الجمهور أن الخلاف بين الفنانين السعوديين الذي دام نحو 4 سنوات انتهى، فور إعلان رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن عمل جديد يجمعهما، عبر قناة mbc. إذ طالب كلا منهما بالمشاركة في عمل واحد، أثناء حضورهما المؤتمر الصحفي للإعلان عن مشاريع الهيئة خلال العام الحالي. ولم يعترض أي من الطرفين على فكرة المشاركة في عمل واحد من جديد، خصوصاً بعد تصفيق وترحيب جميع النجوم الحاضرين لهذا المؤتمر.ونشر السدحان مقطع فيديو من داخل الحفل في الرياض، ظهر فيه بجانب القصبي وفنانين سعوديين وخليجيين آخرين، قبل أن يناديه بلقبه «أبو راكان» ليرد مرحباً على الكاميرا.