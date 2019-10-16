نفى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي وجود موعد محدد لتوقيع اتفاق جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي. وأكد راجح في تصريحات لوكالة «سبأ» الرسمية اليوم (الأربعاء) عدم تحديد أي موعد لتوقيع الاتفاق، معتبرا ما يتم تداوله بهذا الشأن بأنه عار عن الصحة، ووصف التسريبات حول بنود ومسودة الاتفاق بـ«المشبوهة».

وجدد التأكيد على موقف الحكومة الشرعية الواضح والثابت من كل الثوابت الوطنية. ولفت إلى ما تضمنه خطاب الرئيس عبد ربه منصور هادي بمناسبة العيد الوطني الـ56 لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، الذي أكد ضرورة إنهاء التمرد على مؤسسات الدولة، واستيعاب الجميع تحت سقف الثوابت الوطنية والشرعية والمرجعيات الثلاث. وقال بادي إن الموقف الحكومي كان وسيظل ملتزما بالثوابت الوطنية، ومعبرا عن أحلام وتطلعات شعبنا في إنهاء أي انقلاب أو تمرد على الدولة ومؤسساتها، مؤكدا أن أبواب الحوار البناء مشرعة لبناء دولة العدل والقانون والشراكة. وثمن المتحدث باسم الحكومة الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة من أجل عودة الأمور إلى نصابها في العاصمة المؤقتة عدن، داعيا وسائل الإعلام والناشطين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها وعدم الانجرار وراء التسريبات الكاذبة.

وكانت «عكاظ» قد انفردت بنشر خبر نفي مصدر رفيع في لجنة المفاوضات الحكومية أمس، الذي أكد فيه أن الحكومة لم تتلق أي بلاغ بتحديد موعد للتوقيع على أي اتفاق حتى الآن، مؤكداً أن كل ما ينشر غير دقيق. وكانت مواقع إخبارية ذكرت أن لجان المفاوضات بين الحكومة والمجلس الانتقالي ستتوج بالتوقيع على اتفاق بين الجانبين غداً (الخميس) برعاية سعودية، وبحضور مبعوث الأمم المتحدة مارتن غريفيث، وسفراء الدول الـ١٨ الراعية للعملية السياسية في اليمن.



مصدر يمني ينفي موعد الاتفاق مع المجلس الانتقالي



