كشفت المنظمة العالمية للملكية الفكرية التابعة للأمم المتحدة اليوم (الأربعاء)، أن نصف طلبات تسجيل براءات الاختراع في العالم خلال العام الأخير كانت من نصيب الصين، برقم قياسي بلغ 1.54 مليون طلب، تصدرها قطاعا الاتصالات وتكنولوجيا أجهزة الكمبيوتر. وأضافت المنظمة أن حصة الصين، التي تزيد 11.6 % عن عام 2017، تشمل طلبات تلقاها مكتب الملكية الفكرية الصيني من مبتكرين من الخارج وشركات أجنبية يسعون لحماية براءات اختراع هناك، بما يعادل طلبا من كل عشرة طلبات.وذكرت المنظمة في تقرير أن الولايات المتحدة جاءت في المرتبة الثانية بفارق كبير، مسجلة نحو 600 ألف طلب تسجيل براءة اختراع، وهو ما يقل بنسبة 1.6 % عن العام السابق وأول تراجع منذ عشر سنوات. وعلى مستوى العالم، قدم مبتكرون 3.3 مليون طلب لتسجيل براءات اختراع، و14.3 مليون طلب لتسجيل علامات تجارية، و1.3 مليون طلب تسجيل تصاميم صناعية، وبلغت حصة آسيا أكثر من الثلثين. وجاءت الصين في المرتبة الأولى بالمجموعات الثلاث بطلبات تسجيل لبراءات الاختراع، تضاهي المسجلة في الجهات التي تحتل المراتب العشر التالية مجتمعة، وبينها اليابان في المركز الثالث وكوريا الجنوبية في المركز الرابع، ومكتب براءات الاختراع الأوروبي في المركز الخامس. وقال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية فرنسيس جري، إن آسيا أصبحت «بشكل متزايد مركزا عالميا لطلبات تسجيل الملكية الفكرية»، مشيرا إلى «زيادة مثيرة للإعجاب» في الهند.وذكر أن الولايات المتحدة لا تزال الأولى عالميا في السعي للحماية الأجنبية لطلبات مصدرها شركات أو أفراد أمريكيون. وأضاف أن مقدمي طلبات مقيمين في الولايات المتحدة، قدموا نحو 230 ألف طلب لتسجيل براءات اختراع في الخارج العام الماضي، في مؤشر على السعي لتوسيع الأسواق، مقابل 66400 طلب من الصين للتسجيل في الخارج.