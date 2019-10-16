«عكاظ» (الرياض)أعلنت اليوم مجموعة ديفوتيم العالمية، الشركة الرائدة المتخصصة في مجال التحول الرقمي وتحول الأعمال، عن إطلاق الدورة الرابعة من منافستها الطلابية المبتكرة «مسابقة ديفوتيم». هذا وستمنح المسابقة الطلاب المشاركين في الفرق المكونة من طالبين إلى ثلاثة طلاب لكل فريق، فرصة للتنافس ضد طلاب الجامعات الرائدة في أوروبا والشرق الأوسط، في مجال ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي ووضع الحلول المبتكرة. وتُعد منافسة «مسابقة ديفوتيم». فرصةً لطلاب المملكة العربية السعودية لصقل مهارات ريادة الأعمال والتفكير الإبداعي لديهم وتجهيزهم لعالم الأعمال المتغير والمتطور، إضافة إلى منح فرص للتواصل والانضمام إلى شركة ديفوتيم، وهي واحدةً من أسرع الشركات نمواً في أوروبا، كأفضل المواهب في الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي و تحول الأعمال.
تفتح «مسابقة ديفوتيم». ابوابها من 7 أكتوبر إلى 17 نوفمبر للطلاب من كليات الهندسة وكليات وجامعات إدارة الأعمال. يستطيع الطلاب المشاركة عبر موقع الويب المخصص: devogame.devoteam.com إذ قام أكثر من 160 طالباً سعودياً حتى الآن بالتسجيل للمشاركة في التصفيات الأولى للتأهل للمنافسة، والتي ستتكون هذا العام من 3 مراحل كالتالي: ـ مهمة عبر الإنترنت: سيُطلب من الطلاب تنفيذ حل ذكاء اصطناعي للمواصلات في أعقاب حادثة تصادم قطار كبير من خلال تحديد التهديدات الأمنية وحلها. ـ نصف النهائي: في مكتب ديفوتيم في الرياض، سيتعين على الطلاب إكمال مهمة سرية مع فريقهم المكون من واحد إلى ثلاث أشخاص. ـ النهائي: سيتم اختيار فريق نهائي واحد لكل بلد لتقديم أعمالهم في شكل TEDx في مقر مجموعة ديفوتيم العالمية في باريس في شهر ديسمبر. سيحصل الفريق الفائز، الذي تختاره لجنة تحكيم متميزة بقيادة ستانيسلاس دي بنتزمان، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة ديفوتيم العالمية، على رحلة لمدة 7 أيام إلى سنغافورة وتذاكر لحضور قمة FossAsia 2020 في شهر مارس من العام القادم.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفوتيم العالمية أسامة الغول: «بعد نجاح مبادرة «مسابقة ديفوتيم» على مدار السنوات الثلاث الماضية، نحن متحمسون في الشرق الأوسط للمشاركة هذا العام لأول مرة في الدورة الرابعة من منافسة «مسابقة ديفوتيم». ونحن على دراية كاملة أن منطقتنا يوجد بها الكثير من المواهب والقدرات الشابة، ومع التطور الحالي في المملكة، ستمنحنا منافسة «مسابقة ديفوتيم» من شركة ديفوتيم الفرصة لمقابلة هذه المواهب وضمان مساعدتها على التطور بشكل أكبر». وتقدم مجموعة ديفوتيم العالمية في ديفوتيم استشارات تقنية مبتكرة للأعمال. وبصفتنا الرواد المتخصصين في مجال التحول الرقمي وتحول الأعمال للمؤسسات الرائدة في جميع أنحاء منطقة أوروبا والشرق الأوسط، يعمل موظفونا المكرسون والبالغ عددهم أكثر من 7500 موظف لضمان تحقيق متطلبات عملائنا في المجال الرقمي وتحول الأعمال. وبفضل جينات التحول الفريدة لدينا، نربط بين الأعمال والتكنولوجيا. وتعمل الشركة في 20 بلداً في أوروبا والشرق الأوسط، واستناداً إلى أكثر من 20 عاماً من الخبرة، نقوم بتشكيل «التكنولوجيا من أجل الناس»، بحيث تخلق قيمةً لعملائنا وشركائنا وموظفينا. لمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا عن طريق الموقع الرسمي للشركة: me.devoteam.com