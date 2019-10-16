أعلنت وكالة «ناسا» عن موعد المهمة التي ستخرج فيها رائدتان تابعتان لها إلى الفضاء المفتوح، لتكون هذه المهمة هي الأولى من نوعها في التاريخ. وقال بيان صادر عن الوكالة إن موعد خروج رائدتي الفضاء، كريستينا كوك، وجيسيكا مائير من المحطة الفضائية الدولية إلى الفضاء المفتوح قد تغير من 21 إلى 17 أكتوبر الجاري.

وتشير البيانات الواردة على موقع «ناسا» الإلكتروني، إلى أن المهمة التي ستخرج فيها الرائدتان إلى الفضاء المفتوح، ستخصص لاستبدال وحدة شحن وتفريغ البطاريات التابعة لنظام الطاقة الموجود في القسم الأمريكي من المحطة الفضائية الدولية. وكانت «ناسا» قد خططت في وقت سابق لإرسال رائدتي الفضاء، كريستينا كوك، وآن ماكلين في مهمة إلى الفضاء المفتوح لتكونا أول رائدتين تخرجان معا في مثل تلك المهمات، وكان المخطط أن تخرجا من المحطة في مارس الفائت، لكن العملية ألغيت حينها بسبب عدم توفر بزة فضائية مناسبة لماكلين.

ويوجد على متن المحطة الفضائية الدولية حاليا عدة رواد هم: الروسيان، ألكسندر سكفورتسوف، وأوليغ سكريبوتشكا، ورواد «ناسا»، كريستينا كوك، وجيسيكا مائير، وأندرو مورغان، ورائد الفضاء الإيطالي، لوكا بارميتانو