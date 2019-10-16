تهدف بطاقة كفاءة الطاقة التي تتصدر الأجهزة الكهربائية (أجهزة التكييف والثلاجات والغسالات والمجمدات والسخانات والإنارة) إضافة إلى السيارات وإطارات المركبات، بتوعية المستهلك في اختيار أفضل الأجهزة كفاءة وتوفيراً في استهلاك الكهرباء والوقود.وأوصى المركز السعودي لكفاءة الطاقة من خلال حملة (بدلناها.. #اختر_لونك) التي ينظمها المركز السعودي لكفاءة الطاقة المواطنين والمقيمين بالعناية بقراءة «بطاقة كفاءة الطاقة» عند اختيار الأجهزة الكهربائية المنزلية أو الإنارة أو المركبات وإطاراتها، لأنها وضعت وفق أسس علمية وبالاستعانة بأفضل الخبرات والممارسات العالمية في هذا المجال.ونوه المركز إلى أن بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية المنزلية قد تغير شكلها من النجوم إلى المستويات وذلك لتوحيد شكل البطاقات بين الأجهزة المنزلية والمركبات والإطارات، إضافة إلى سهولة فهمها وقراءتها.