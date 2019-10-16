أبرمت جامعة الجوف مذكرة تفاهم مع شركة ( IELTS iDP) التعليمية، لتكون الجامعة مركزاً معتمداً لاختبار اللغة العالمي الآيلتس (IELTS) وهو أول مركز اختبارات في المنطقة، وسيُعقد أول اختبار في الـ26 من هذا الشهر. وبموجب المذكرة التي شهدها مدير الجامعة الأستاذ الدكتور إسماعيل البشر، ستقدم الشركة خدماتها لطلبة الجامعة ومنسوبيها وللمجتمع من خلال عقد دورات متخصصة في الإعداد لاختبارات الآيلتس. وقع عن الجامعة وكيل الشؤون التعليمية الدكتور بندر الشمري، فيما مثلت شركة ELTS iDP مديرة تطوير الأعمال الدكتورة إيمان الحربي.