تُشارك 9 أجنحة دولية، وأكثر من 380 عارضاً يمثلون 34 دولة في «المعرض الزراعي السعودي 2019»، الذي سينطلق تحت رعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، خلال الفترة من 22 إلى 25 صفر 1441هـ الموافق 21 إلى 24 أكتوبر 2019 في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، برعاية ماسية من «مزارع فقيه للدواجن»، والجمعية السعودية للزراعة العضوية (الشريك الإستراتيجي لقطاع الإنتاج العضوي)، والجمعية السعودية للاستزراع المائي (الشريك الإستراتيجي لقطاع الثروة السمكية).ومن المقرر أن يقام «المعرض الزراعي السعودي 2019 بالتزامن مع «المعرض السعودي للاستزراع المائي»، و«المعرض السعودي لتغليف الغذاء»، و«المعرض السعودي للأغذية العضوية». وقال مدير عام التسويق والاتصال المؤسسي بشركة معارض الرياض المحدودة، محمد آل الشيخ: «يعتبر المعرض المرتقب معرضاً تجارياً متكاملاً سيعرض أحدث التطورات التقنية، والآلات والممارسات في مجال الزراعة، ومن المتوقع أن يستقبل هذا العام مئات الشركات العالمية والمحلية، وآلاف الحضور والزوار من مختلف الجنسيات». ويقام المعرض الدولي الثامن والثلاثون للزراعة والاستزراع المائي والصناعات الزراعية «تحت شعار «بالابتكار الزراعي نحقق حياة أفضل»، وأشار آل الشيخ إلى أن «المعرض الزراعي السعودي 2019» يهدف من خلال الدعم المستمر من وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى الترويج للقطاع الزراعي في المملكة العربية السعودية، وتحقيق معايير الجودة العالمية، وقيادة التميز في الابتكار الزراعي، كما يقدم فرصة للشركات المحلية والدولية لعرض أحدث ابتكاراتها وآلاتها ومنتجاتها التي ستقود القطاع إلى مستقبله المشرق.وأكد آل الشيخ أن المعرض القادم سيسهم في فتح آفاق جديدة لتوظيف الفرص الزراعية الكامنة في خدمة مسار الأمن الغذائي والتنمية المتوازنة، واستكشاف الاتجاهات الناشئة والتطورات المتلاحقة التي يشهدها القطاع الزراعي السعودي، في ظل الدعم الحكومي اللامحدود لتنشيط مسار الاستثمارات الزراعية وفق رؤية 2030 الطموحة. ومن المقرر أن يشارك صندوق التنمية الزراعية، ضمن جناح وزارة البيئة والمياه والزراعة في المعرض، ومن أهم الإستراتيجيات التي ينفذها الصندوق اليوم دعم التقنيـة الحديثـة بحـد أعلـى مـا نسـبته 70% مـن قيمـة القـرض، وذلـك لمشـاريع سلسـلة الدواجـن اللاحم، والبيـوت المحميـة المكيفـة، والاستزراع المائي لأهميتها في منظومـة الأمن الغذائـي، وبمــا يتوافــق مــع التوجهــات الاستراتيجية للمملكــة فــي القطــاع الزراعــي وفــق برنامــج التحــول 2020 ورؤيــة 2030، بهدف رفع الكفـاءة الإنتاجية، وترشـيد اسـتخدام الميـاه، ومتابعـة تطـورات ومســتجدات التقنيــات الجديــدة فــي القطــاع، كما قدم الصندوق عدداً من المبادرات الفاعلة لمعالجة مكامن ضعف القطاع الزراعي، ومن ذلك: مبادرة مركز المعلومات الزراعية (منار)، ومبادرة ترشيد استخدام المياه في المحاصيل الزراعية الأخرى، ومبادرة تطوير أساليب المناولة والتسويق للمحاصيل الزراعية (الخضار والفاكهة)، ومبادرة رفع كفاءة قطاع الدواجن، ومبادرة تطوير قطاع الثروة السمكية. واستطاع «المعرض الزراعي السعودي 2019» المصنف من الجمعية الدولية لصناعة المعارض ((UFI، على مدار 38 عامًا من قيادة التميز في الابتكار الزراعي، والاستحواذ على مكانته كمعرض رائد يسلط الضوء على تطور ونمو القطاع الزراعي في المملكة وتطلعاته المستقبلية.