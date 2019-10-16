اختتمت ورشة تدريبية بعنوان: «انعش قلبك» للمعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات في قاعة مستشفى الميقات، والتي نظمها مركز صحي الدفاع بالتعاون مع مركز الهلال الأحمر، بإشراف وتنسيق ومبادرة المثقفة الصحية بمركز الدفاع ريم الشمري. وتهدف الورشة إلى تدريب المعلمين والمعلمات بمدارس المدينة المنورة على طرق الإسعافات الأولي. وقد لاقت الورشة استحسان الجميع.ونوه عدد من المعلمين والمعلمات بورش العمل خلال التدريب، إذ قال المعلم بمدرسة ثانوية القدس عقيل الحجيلي إن تنظيم مثل هذه الورش حافز جيد للطلاب والطالبات على تعلم أسس الإسعافات الأولية، وينعكس بالتالى على الصحة المدرسية في مدارس المنطقة. من جهتها، قالت المعلمة منيرة السويلم بالمتوسطة الثالثة والستين: إن الدورة أضافت معلومات ثرية للمعلمات وأعطتهن ثقة بأنفسهن وثقة بقدرتهن على إنقاذ الأشخاص إذا استدعت الحاجة لذلك. واختتمت الدورة بتوزيع حقائب إسعاف مقدمة من مركز الهلال الأحمر على جميع المشاركين والمشاركات.