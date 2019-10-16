عكست استضافة الرياض لمؤتمر صناعة الترفيه، جدية الخطوات التي تقوم بها الهيئة العامة للترفيه ومضيها في تحويل هذا القطاع إلى صناعة محترفة تسهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة وتسعى المملكة من خلال استضافة منتدى صناعة الترفيه إلى تحقيق مستهدفات برنامج جودة الحياة أحد برامج رؤية 2030، وخلق فرص وظيفية مستدامة تصل إلى 250 ألف وظيفة في غضون السنوات القادمة.كما أن مشاركة عدد كبير من الرؤساء التنفيذيين لكبريات مدن الترفيه في العالم، تؤكد إيمانهم القوي بأهمية مكانة المملكة كوجهة صاعدة وقادمة بقوة للترفيه في المنطقة.وحظي مؤتمر صناعة الترفيه اهتمام عالمي وذلك لما يشكله من تجمع مهني تستعرض فيه أبرز التجارب العالمية في هذا القطاع الواعد الذي تراهن المملكة أن يكون محط أنظار المستثمرين من كافة دول العالم.ويعد مؤتمر صناعة الترفيه الذي استضافته المملكة أكبر المؤتمرات المتخصصة على الإطلاق، ونقطة تحول مهمة تهدف إلى توطين الترفيه بالاستفادة من أهم الخبرات العالمية في هذا المجال.وشهد المؤتمر حفل توزيع جوائز صناع الترفيه بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام وعدد من مشاهير السينما بحضور رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ.وأكدت مشاركة النجوم العالميين والعرب في مؤتمر صناعة الترفيه فشل كل محاولات تشويه صورة المملكة في الخارج، وقناعة النجوم بأهمية المملكة كقوة صاعدة في قطاع الترفيه والإنتاج السينمائي.وحظي مؤتمر صناعة الترفيه بمشاركة أبرز النجوم العالميين، أمثال؛ شاروخان، جاكي شان، فاندام، وغيرهم، ما يعكس مكانة المملكة العالية لدى هؤلاء النجوم وما يكنوه لها من تقدير واحترام.ومن الوطن العربي تم تكريم الفنانين: محمد عبده، عمرو دياب، سعد الفرج، سعاد عبدالله، ناصر القصبي، هاني شاكر، يسرا ورجاء الجداوي.ووجه رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ في المؤتمر الدعوة لفنان العرب محمد عبده لتوقيع عقد تصوير 100 أغنية بتقنية الهولوغرام وذلك تقديرا لتاريخه الفني، وأعلن آل الشيخ أن هذه الأغنيات ستكون في الأسواق خلال أشهر.وقال فنان العرب عبر كلمة ألقاها: "هذه الليلة تختزل كل مشواري".كما تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة بثها نجوم الحفل منها صورة تجمع نجم بوليود الممثل الهندي شاروخان بالنجمين فاندام وجاكي شان.