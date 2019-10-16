بحث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، مع رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، تطورات الأوضاع في المنطقة، وعددا من المسائل ذات الاهتمام المشترك.واستعرض ولي العهد خلال اجتماعه أمس (الثلاثاء) في الرياض، مع عمران خان، العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، ومجالات التعاون المشترك وفرص تعزيزه.حضر الاجتماع، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر، نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، رئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.كما حضره من الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، مساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري، مدير عام الاستخبارات الفريق فيض حميد، سفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز، وعدد من المسؤولين في الحكومة الباكستانية.