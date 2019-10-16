استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس (الثلاثاء)، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.حضر الاستقبال، أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب، وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان (الوزير المرافق)، وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي.كما حضره من الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، مساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الباكستانيين المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري، مدير عام الاستخبارات الفريق أول فيض حميد، وسكرتير الشؤون الخارجية سهيل محمود، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز.كما استقبل خادم الحرمين الشريفين في مكتبه أمس، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، والوفد المرافق له.وجرى خلال الاستقبال استعراض الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر.وقدّر رئيس اللجنة الدولية دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف.كما حضره المدير الإقليمي لعمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فبريزيو كربوني، رئيس البعثة الإقليمية للجنة الدولية للصليب الأحمر لدول مجلس التعاون الخليجي بالكويت عمر عودة، رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن فرانز راوشتاين، ممثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المملكة خضر أول عمر، ومستشارة الشؤون الإنسانية ربى أفاني.