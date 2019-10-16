أعلنت الكلية التقنية للبنات بجدة ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر، بدء استقبال طلبات التسجيل في برامج التدريب المجتمعي «أُتْقِن» في مرحلتة الخامسة.وأوضحت عميدة الكلية التقنية للبنات بجدة الدكتورة ندى زرنوقي، أن البدء في هذه الدورات التدريبية سيكون الأحد 28 صفر الجاري في مقر الكلية التقنية للبنات بجدة في المجالات التالية: (مقدمة في أمن المعلومات (الأمن السيبراني)، وصيانة الجوال، مقدمة في مايكروسوفت أوفيس، وشبكات الحاسب السلكية واللاسلكية، والتصميم بالفوتوشوب والإليستريتور، وأساسيات مونتاج وتحرير الفيديو، وإدارة الفعاليات والمناسبات، وصيانة أجهزة الحاسب الآلي والدعم الفني، ومهارات حساب ضريبة القيمة المضافة، والتجميل وتصفيف الشعر).من جهة ثانية، أعلنت الكلية التقنية بمحافظة الطائف ممثلة بمركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر عن فتح باب القبول للفصل الدراسي الثاني من العام التدريبي 1441هـ، في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس المسائي.وبينت الكلية أن التقديم على برنامج الدبلوم المسائي في جميع التخصصات سيكون خلال الفترة من 13-23 من الشهر القادم، أما موعد التقديم لبرنامج البكالوريوس المسائي في تخصصات هندسة القوى والآلات الكهربائية، وهندسة دعم ونظم الشبكات، وتخصصي الإدارة العامة والمحاسبة فسيكون بدءًا من السبت 28 صفر حتى الأربعاء 9 ربيع أول.