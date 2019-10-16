استعرض نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة.واطلع الأمير بدر بن سلطان خلال ترؤسه اجتماعاً في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، على أعمال ومبادرات اللجنة خلال الفترة الماضية ومن بينها إطلاق المنصة التنموية للمحافظات الهادفة لتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظات، وبناء آلية موحدة للشركات المجتمعية، والعناية بالتطوع وريادة الأعمال.وقدّمت اللجنة عرضاً عن مبادرة «توطين التنمية»، بمحافظات المنطقة التي نفذتها اللجنة بالتعاون مع شركاء المحافظات وبنك التنمية الاجتماعية، وجهات القطاع الخاص، وتهدف إلى توحيد جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة نحو التكامل لإنجاز المشاريع التنموية الاجتماعية والاقتصادية في كل محافظة، وتعزيز الجهود المبذولة لتنمية المحافظات من خلال برامج المجتمعي الذي تتضمنه المبادرة، إضافة إلى تكوين الشراكات الفاعلة بين القطاعات وأصحاب المصلحة، وإشراك المجتمع المدني بالمحافظات في تحليل المشاكل واقتراح والحلول.كما ناقش الاجتماع أهداف مركز الريادة الاجتماعي ودوره في إيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية بالمنطقة، وتفعيل دور الشباب والشابات من رواد العمل الاجتماعي من خدمة مجتمعهم، وبناء قدرات الشباب والفتيات المهارية والمعرفية حول الريادة الاجتماعية، وإيجاد عدد كافٍ من مؤسسات الريادة الاجتماعية لخدمة المجتمع، كذلك رفع وعي الشباب من الجنسين حيال القضايا المجتمعية وكيفية إيجاد حلول لها.