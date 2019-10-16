فيما تعكف أمانة جدة على إعادة تصميم ميدان الكرة الأرضية بما يحقق انسيابية حركة المركبات، كشفت مصادر في الأمانة لـ«عكاظ»، تفتيت زحام طريق الملك قريبا عبر إنشاء جسر تقاطع طريق صاري مع طريق الملك، ضمن خطة تحرير الحركة المرورية في المحاور والتقاطعات الرئيسية في أنحاء المحافظة.وأكدت المصادر طرح جسر آخر في تقاطع حراء مع طريق الملك يتجه من الشمال للجنوب بمسارين في كل اتجاه.يشار إلى أن امانة جدة تنفذ حاليا مشروعين بميدان الفلك (جسرين)، ونفق بطرق الأمير محمد بن عبدالعزيز (التحلية) مع طريق المدينة وهو من أهم الأنفاق للقضاء على الازدحام في الحركة للمتجهين نحو الغرب والعكس كما نفذت العديد من الأنفاق وجسور في طريق الأمير ماجد الممتد من مطار الملك عبدالعزيز الدولي الجديد وحتى جنوب جدة (طريق الأندلس) وبه نفقان لتسهيل السير أمام المركبات.