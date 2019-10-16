أشار مدرب منتخبنا الوطني هيرفي رينارد إلى أن خروج الأخضر بنتيجة التعادل السلبي في مباراته أمام منتخب فلسطين يعتبر نتيجة إيجابية بعيداً عن أي أمور أخرى، خصوصاً أنهم خاضوا المباراة خارج أرضهم وأمام جماهير المنافس. وقال: كنا ندرك أننا سنخوض لقاءً صعباً وهو ما ظهر لنا في مجريات المباراة من خلال تميز المنتخب الفلسطيني الذي يعتبر منتخبا جيداً وخصوصاً عندما يلعب على أرضه. وأكد رينارد أن غياب عامل التسديد على مرمى منتخب فلسطين ساهم بشكل كبير في الحد من خطورة منتخبنا أمام المرمى، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن صفوف الأخضر تضم مجموعة من العناصر الشابة التي تحتاج إلى الدعم الكامل والصبر لتقديم أفضل المستويات.