عبدالرحمن الحجاب (الرياض)
تحدث المدرب الوطني بندر الجعيثن بعد تعادل منتخبنا أمام المنتخب الفلسطيني، وقال: هناك أسباب جوهرية أدت لخروج منتخبنا متعادلا وهي:

- أرضية الملعب.

- عامل الأجواء النفسية لدى اللاعبين.

- الاختراق كان غائبا لدى اللاعبين.

- البطء في التحضير.

- البطء في المرتدات.

- عدم التحكم في الكرة بشكل صحيح.

- غياب الكثافة الهجومية.

فيما أرجع المدرب الوطني عبدالعزيز الخالد أسباب التعادل إلى:

- الشحن النفسي الداخلي لدى اللاعبين.

- إحساس اللاعبين بأن المباراة تمثل مسؤولية تاريخية.

- أرضية الملعب والحضور الجماهيري.

- عدم جاهزية بعض اللاعبين بشكل نهائي أمثال؛ الفرج، الشهري، وعطيف.