عبدالرحمن الحجاب (الرياض) @okaz_sportتحدث المدرب الوطني بندر الجعيثن بعد تعادل منتخبنا أمام المنتخب الفلسطيني، وقال: هناك أسباب جوهرية أدت لخروج منتخبنا متعادلا وهي:
- أرضية الملعب.
- عامل الأجواء النفسية لدى اللاعبين.
- الاختراق كان غائبا لدى اللاعبين.
- البطء في التحضير.
- البطء في المرتدات.
- عدم التحكم في الكرة بشكل صحيح.
- غياب الكثافة الهجومية.
فيما أرجع المدرب الوطني عبدالعزيز الخالد أسباب التعادل إلى:
- الشحن النفسي الداخلي لدى اللاعبين.
- إحساس اللاعبين بأن المباراة تمثل مسؤولية تاريخية.
- أرضية الملعب والحضور الجماهيري.
- عدم جاهزية بعض اللاعبين بشكل نهائي أمثال؛ الفرج، الشهري، وعطيف.