تحدث المدرب الوطني بندر الجعيثن بعد تعادل منتخبنا أمام المنتخب الفلسطيني، وقال: هناك أسباب جوهرية أدت لخروج منتخبنا متعادلا وهي:- أرضية الملعب.- عامل الأجواء النفسية لدى اللاعبين.- الاختراق كان غائبا لدى اللاعبين.- البطء في التحضير.- البطء في المرتدات.- عدم التحكم في الكرة بشكل صحيح.- غياب الكثافة الهجومية.فيما أرجع المدرب الوطني عبدالعزيز الخالد أسباب التعادل إلى:- الشحن النفسي الداخلي لدى اللاعبين.- إحساس اللاعبين بأن المباراة تمثل مسؤولية تاريخية.- أرضية الملعب والحضور الجماهيري.- عدم جاهزية بعض اللاعبين بشكل نهائي أمثال؛ الفرج، الشهري، وعطيف.