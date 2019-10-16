أطلقت المديرية العامة للسجون بمنطقة مكة المكرمة، مطلع الأسبوع الجاري، برنامج دبلوم التعامل مع السلوكيات الإدمانية، بالتعاون مع شركة قويم المتخصصة في تأهيل ورعاية مرضى الإدمان، بمقرها في محافظة جدة.ويستهدف البرنامج أكثر من 80 مستفيداً ومستفيدة من منسوبي السجون والجهات الأخرى ذات العلاقة، على مدى شهرين، بمشاركة نخبة من الأطباء المتخصصين في مجال علاج مشاكل الإدمان من عددٍ من الدول الخليجية والعربية، إذ يتضمن محاور عديدة تتمثل في طبيعة ومسببات الإدمان، والإدمانات الأخرى مثل: إدمان المخدرات وغيرها من أنواع الإدمان، والسلوكيات الفردية التي تشمل أنماط الشخصيات في الإدمان، وسمات المدمن، وكيفية التعامل معه وعلاجه.