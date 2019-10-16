واصل الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تدريباته مساء أمس على ملعب النادي بقيادة المدرب التشيلي لويس سييرا وسط مشاركة أولية للمغربي كريم الأحمدي في التدريبات الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخراً، ويبقى خيار مشاركته في مواجهة الوحدة السبت القادم مفتوحاً أمام مدرب الفريق.وطبق سييرا خلال المناورة التي أجراها الفريق في ختام تدريبات الأمس عددا من الجمل التكتيكية، وينتظر الجهاز الفني عودة لاعبي المنتخب للدخول في معسكر خاص، استعداداً لمواجهة الديربي التاريخي بين الاتحاد والوحدة.من جهته من جهته، واصل المدافع المغربي مروان داكوستا تدريباته اللياقية الخاصة في سبيل رفع مخزونه اللياقي بعد شفائه من الإصابة التي تعرض لها، وغاب على إثرها عن تمثيل صفوف الفريق.