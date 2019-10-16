قدمت جامعة جدة دورة قواعد الظهور الناجح في وسائل الإعلام للرياضيين من خلال نهج الجامعة بالخروج بالبحث العلمي من مجال التنظير لمجال التطبيق في خطوة تخدم أحد أهم أطراف صناعة الرياضة، وهي الاهتمام بالجانب الإعلامي فيها. واشتملت الدورة التي حضرها عدد من نجوم كرة القدم والمسؤولين من كلا الجنسين على محاور عدة شملت التأكيد على أهمية الظهور الإعلامي وإثارة وتعريف أنواع المقابلات الإعلامية، وأنواع الأسئلة التي يواجهها الرياضيون، وكيفية التعامل معها، وعوامل نجاح الظهور في المؤتمرات الصحفية للرياضيين. وظهرت الدورة التدريبية، التي قدمها المذيع والمحاضر الرياضي هاني الحجازي، بشكل مختلف، حيث امتزج المحتوى التدريبي بالتفاعلية التي ساهم من خلالها المشاركون بتقديم أطروحاتهم ورؤاهم في صناعة الإعلام، وبالتحديد في المجال الرياضي.