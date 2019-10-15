سجلت إمارة الشارقة رقما جديدا في موسوعة غينيس للأقام القياسية لأعلى نسبة مشاركة في ورشة عمل خاصة بالتصوير الفوتوغرافي شارك فيها أكثر من 404 شباب. وتمكنت مؤسسة (فن) المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، من تحقيق اللقب بالتعاون مع احدى الشركات العالمية المتخصصة بالتجهيزات والمعدات الخاصة بالتصوير، لتحطيم رقم غينيس للأرقام القياسية السابق الذي سجل مشاركة 250 طالباً. واستمرت ورشة العمل 30 دقيقة، ونجحت «فن» في تجاوز هذا العدد من خلال ورشتها التي استمرت 30 دقيقة و19 ثانية بعدد شبه مضاعف عن سابقه. وقدم الورشة التي أُقيمت في قصر الثقافة في الشارقة، وشارك فيها طلبة من مدرسة الشعلة، محترف التصوير الإماراتي عبدالله البقيش، الحائز على جوائز متميزة في مسابقات التصوير الفوتوغرافي والذي تميز بتخصصه في تصوير المباني، وله العديد من المشاركات في معارض محلية ودولية. وتركزت الورشة على أساسيات التصوير، وزواياه، وخصائصه التي تتعلق بخيارات ضبط الألوان، واختيار العدسات المناسبة وغيرها، ونجح المشاركون في تطبيق ما تعلموه على كاميرات كانون، إذ حرصت الشركة على تقديم 404 كاميرات بهدف دعم تحقيق هذا الرقم القياسي وتشجيع مواهب الأطفال والشباب من خلال ورش العمل التي تنظمها «فن» على مدار العام، والتي تزود المهتمين بالتصوير الفوتوغرافي بالمواد العلمية والمعدات اللازمة لتطبيق ما تعلموه، في بيئة حاضنة ومشجعة لهم لممارسة هواياتهم وصولاً إلى الاحتراف. وحضر 25 متطوعاً من مجموعة نبض الإمارات التطوعية ورشة العمل ليشهدوا على تحقيق «فن» إنجازها في تحطيم الرقم القياسي من حيث عدد المشاركين.