قدَّم أسطورة كرة القدم الإنجليزية بول غاسكوين، أغرب تبرير للتهمة المُشينة التي تُلاحقه أمام القضاء، عندما أدلى بأقواله في ثاني أيام المُحاكمة.ويواجه اللاعب السابق البالغ من العمر 52 عاماً، تهمة التورط في اعتداء جنسي في محطة قطارات درهام العام الماضي، حسبما ذكر موقع «سكاي نيوز» البريطاني.وتم القبض على لاعب توتنهام هوتسبير ونيوكاسل يونايتد سابقاً، في محطة قطارات درهام في أغسطس 2018، قبل أن يُفرج عنه في وقت لاحق، مع مواصلة الشرطة التحقيق في الواقعة.ووفقاً لـ«سكاي نيوز»، قُبض على اللاعب الدولي السابق بعدما قبّل فتاة دون رغبتها، إلا أنه قال إنه فعل ذلك بهدف «حمايتها»!وفي محاولة منه لتبرير فعلته، قال غاسكوين أمام المحكمة: «شخص ما في القطار وصف المرأة بأنها سمينة وقبيحة، فذهبت وجلست بجانبها وقلت لها قبل تقبيلها أنت لست سمينة وقبيحة، أنت جميلة في داخلك.. فعلت ذلك لأنني كنت أريد أن أحميها وأجعلها تشعر بالراحة»!وينفي نجم الكرة الإنجليزية تهمة الاعتداء الجنسي، ويقول إنه لا يعتبر القبلة تحرشاً.وشارك غاسكوين مع المنتخب الإنجليزي في 57 مباراة خلال الفترة بين عامي 1988 و1998، لكنه خاض رحلات علاجية طويلة من إدمان الكحول والمخدرات.