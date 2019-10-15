خلال ثوانٍ معدودة فقط يمكن للذكاء الصناعي أن يُدمر العالم باتخاذ قرار من دون تدخل الإنسان، كما أعلنت مصممة سابقة في غوغل لارا نولان وبحسب وكالة (RT) بأن المقصود بهذا السلاح هو منظومة قادرة على اتخاذ القرار من دون تدخل الإنسان، وقالت نولان: «حينما يتمركز عدد كبير من هذه المنظومات في منطقة واحدة، فهناك احتمال نشوب كحرب مفاجئة، لأنها تتفاعل مع بعضها البعض على الفور، مضيفة: «في أسوأ الأحوال تؤدي الحرب المفاجئة إلى تدمير جميع المدن خلال ثوان معدودة». وقارنت نولان هذه الحالة بالخلل الحاصل في البورصات، التي تعمل فيها خوارزميات أوتوماتيكية، مشيرة إلى أن الاختلاف عن العمليات العسكرية يكمن في عدم وجود أي طريقة لتثبيت «قاطع أوتوماتيكي للدائرة الكهربائية»، لذلك تحذر وتدعو إلى تحريم مثل هذه الأسلحة في العالم. ويذكر أن آلاف المهندسين والباحثين وقعوا عام 2015 على رسالة مفتوحة يحذرون فيها من خطورة استخدام الذكاء الاصطناعي عند صنع الأسلحة والمعدات القتالية ومنظومات الأسلحة الجديدة.