يمكن لمستخدمي موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» الآن أن يستغنوا عن خاصية حظر أي شخص آخر والبعد عن الحرج، باستخدام خاصية جديدة وفعالة. وبحسب موقع (العربية نت) أشار موقع «ذا فيرج» التقني المتخصص إلى أن الوسيلة السحرية الجديدة، أطلقت عليها «إنستغرام» اسم «تقييد المستخدم»، والتي ستكون أخف وطأة من ميزة الحظر، حيث ستساهم هذه الطريقة بتقليل المضايقات عبر المنصة، والتي ستسمح لأي شخص بتقييد تفاعل أي مستخدم لحسابه. تمنع خاصية «تقييد المستخدم» أي شخص من أن تصبح تعليقاته مرئية للجميع، ويمكن فقط لصاحب الحساب مشاهدتها عن طريق الضغط على خيار جديد أطلق عليه اسم «التعليقات البديلة»، كذلك لن تصل الإشعارات الخاصة بالتعليقات التي يتركها المقيَّد، ويمنع الشخص المقيد من معرفة أنك متصل بالإنترنت أو أن يقرأ رسائلك، كما لن تكون رسائل المقيَّد موجودة في صندوق الوارد، بل سيتم نقلها من قسم الرسائل المباشرة إلى قسم طلبات الرسائل. وعن طريقة التفعيل تتم من خلال النقر على خيار أيقونة البروفايل الخاصة في الحساب على إنستغرام من الشريط السفلي، ثم اختر زر القائمة أعلى اليمين، بعدها اختر خيار الإعدادات، ثم الانتقال إلى أيقونة الخصوصية، سيظهر ضمن الخيارات خيار «الحسابات المقيدة» أسفل قسم التواصل، وسيظهر شرح لطريقة عمل ميزة «تقييد المستخدم» في إنستغرام، ومن ثم الضغط على التالي، ثم الذهاب إلى المستخدم المطلوب تقييده على إنستغرام، ثم اختيار ونقر زر التقييد، ويمكن الذهاب إلى الرسائل والنقر على علامة التعجب أعلى اليمين اختر خيار «تقييد المستخدم»، لنفس الأمر في التعليقات.