أعلنت شركة ساسرف، في بيان لها (الثلاثاء)، وفاة اثنين وإصابة اثنين آخرين من موظفي مقاول يعمل على تهيئة أحد الخزانات التشغيلية في مصفاتها بالجبيل، إثر حادثة تشغيلية خلال تلك الأعمال وقعت مساء الأحد الماضي.وأوضحت في بيان لها أن الحادثة لم يسفر عنها تأثر في أعمال الصيانة بالمصفاة، وأنه فور وقوعها بدأت فرق الاستجابة في المصفاة بتطبيق خطة الطوارئ لاحتوائها ومعرفة أسبابها، مشددة على وضع مزيد من تدابير السلامة منعا لوقوع المزيد من الحوادث.يذكر أن «ساسرف» شركة سعودية مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية. وتقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 305 آلاف برميل يوميا، وتقوم بعملية تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية لإمداد الأسواق المحلية والخارجية.وتشمل المنتجات الرئيسية للشركة غاز البترول المسال، والنفثا، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والكبريت.وتوظف المصفاة أكثر من 700 موظف وموظفة، غالبيتهم سعوديون.