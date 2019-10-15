أثارت عودة المرشحة الديموقراطية السابقة هيلاري كلينتون إلى مجال العمل العام تساؤلات حول ما إذا كانت تنوي الترشح مجدداً لمنافسة الرئيس دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية المرتقبة.

لكن هذه العودة إلى الأضواء لم تلفت انتباه العامة فحسب، بل لفتت أنظار ترمب نفسه الذي تطرق لها في تغريدة على حسابه بـ«تويتر».

وكتب ترمب: «أعتقد أن هيلاري (العرجاء) يجب أن تدخل السباق لتخطف الأضواء من المرشحة الديموقراطية إليزابيث وارين». واعتبر أن ترشح كلينتون مجدداً ممكن أن يتم بشرط واحد فقط هو أن تشرح جميع الجرائم التي ارتكبتها والمخالفات التي وقعت فيها بما في ذلك حذفها 33 ألف رسالة بريد إلكتروني بعد استدعائها للمحكمة. وردت هيلاري بقولها: «لا تحاول أن تغريني بالأمر.. عليك أن تقوم بعملك».

وأتت هذه الرسائل المتبادلة بعد أسابيع قليلة من انتقاد هيلاري لترمب في مقابلة مع «سي. بي. إس»، عندما وصفته بأنه «إعصار إنساني فاسد».

وحول موضوع ترشح كلينتون للانتخابات، قال المعلق السياسي دوغلاس شوين في تقرير لشبكة «فوكس نيوز»: «أعتقد أن دخول هيلاري السباق سيكون كارثة على الديموقراطيين».

وأضاف: «بالنظر إلى أنه لا يزال هناك 19 مرشحاً يتنافسون على ترشيح الحزب الديموقراطي، فإن فرصة كلينتون لإعادة الكرة لن تكون سهلة».

وأضاف: «يجب عليها اختراق المرحلة الأساسية التي أوصلتها سابقاً إلى طريق مسدود، وهذا يعني تقديم أفكار كبيرة حول المناخ والاقتصاد والرعاية الصحية وخلق فرص العمل».

وخلص شوين إلى القول بأنه «سواء كانت كلينتون تفكر بجدية في خوض انتخابات رئاسية أخرى أم أنها تهاجم ترمب فقط كوسيلة للترويج لكتابها، فهي لا تزال تتحدث كواحدة من أبرز السياسيين الديموقراطيين في البلاد. وبالتالي، لا ينبغي أن تضيع وقتها في وسائل الإعلام بالسخرية من الرئيس».

وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته شركة «راسموسن» أن معظم الديموقراطيين لا يريدون أن تدخل هيلاري السباق مجدداً، وأن 71% من المستطلعين من الحزبين لا يعتقدون أنها يجب أن تترشح.