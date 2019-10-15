في أعقاب الزيارات المتواصلة والمهمة التي يقوم بها دولة رئيس وزراء باكستان عمران خان، للبحث عن الحلول المناسبة لقضايا الأمة، صرح رئيس مجلس علماء باكستان فضيلة الشيخ حافظ محمد طاهر محمود الأشرفي، بأن هذه الزيارات الشخصية تأتي في مرحلة مهمة وسيكون لها دور كبير في إعادة ترتيب الأوضاع الداخلية بين دول المنطقة، وستساهم في تعزيز السلم والسلام العالمي، مؤكدا أهمية التفاعل مع هذه المبادرات ومساندتها لضمان نجاح الجهود الكبيرة التي يقوم بها دولة رئيس الوزراء عمران خان لتحقيق تطلعات شعوب الأمة.وقال: يمكن تحقيق ذلك من خلال النقاط التالية:أولا: تعزيز الدور المهم الذي تقوم به المملكة العربية السعودية وباكستان لتعزيز السلم والسلام العربي الإسلامي العالمي، والبحث عن الحلول المناسبة لمنع التدخلات المتواصلة في الشؤون الداخلية للدول الخليجية والعربية والإسلامية، والتركيز على فتح أبواب الحوار والتفاوض والتعاون والتسامح بين الأشقاء.ثانيا: تأييد الجهود المباركة التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان لتوحيد كلمة المسلمين ووحدة صفوف الأمة لمواجهة التحديات، ومعالجة المشكلات وإزالة العراقيل والمعوقات التي توسع دائرة الخلاف والنزاع في العالم العربي والإسلامي.ثالثا: مطالبة تركيا بالتوقف الفوري عن تدخلاتها في شؤون الدول العربية وتصحيح موقفها تجاه الملف السوري.رابعا: نؤيد الدور المهم الذي يقوم به دولة رئيس الوزراء عمران خان ونشيد بمبادرته الشخصية ومحاولاته لفتح أبواب الحوار والتفاوض بين المملكة العربية السعودية وإيران ومحاولاته للبحث عن الحلول السلمية لقضايا الأمة وفتح أبواب الحوار بين الأشقاء، وهو جهد مبارك ومبادرة شخصية مهمة ومحل تقدير من الجميع.خامسا: نطالب إيران بالتوقف الفوري عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية والإسلامية، وعدم التدخل في الشؤون اليمنية بشكل كامل وإيقاف الدعم للمليشيات الحوثية.سادسا: نؤكد على أهمية البحث عن الحلول المناسبة للأزمات والخلافات والنزاعات داخل الدول العربية والإسلامية وتفعيل مسارات الحوار والتفاوض الودي والأخوي بين الأشقاء، وتجنب جميع الطرق والوسائل المؤدية لإشعال نار الفتنة وفتيل الحرب والنزاع والصدام الذي يتعارض مع مبادئ الإسلام ومصالح المسلمين.سابعا: نؤكد بأن باكستان حكومة وشعبا تقف مع بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية في جميع الأوقات والظروف لمواجهة جميع التحديات وتوحيد كلمة المسلمين ووحدة صفوفهم والدفاع عن قضايا الأمة، خصوصا قضية فلسطين الشقيقة باعتبارها القضية الأولى للأمة.ثامنا: نعلن من خلال مجلس علماء باكستان مناشدتنا لقيادة المملكة العربية السعودية بعقد قمة إسلامية طارئة عاجلة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لبحث أهم القضايا والتحديات وإيجاد الحلول الفورية والجذرية لقضايا الأمة العربية والإسلامية.تاسعا: نؤكد من خلال مجلس علماء باكستان وقوفنا الكامل مع المملكة العربية السعودية وقيادتها وحكومتها الرشيدة وشعبها النبيل لمواجهة جميع التحديات، ونعلن رفضنا الكامل لجميع محاولات الاعتداء على المملكة وحدودها وحقوقها.