استقبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف الدكتور عبدالرحمن السديس، يرافقه الأئمة والخطباء المعينون حديثاً. وهنأ الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان الأئمة والخطباء بمناسبة الثقة الكريمة بتعيينهم، سائلين الله لهم التوفيق والسداد. وقدم الدكتور السديس شكره وتقديره لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على الدعم الذي تلقاه رئاسة الحرمين في كافة مناشطها وبرامجها، ومتابعتهما الدائمة لكافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام. بدورهم، قدم الأئمة والخطباء شكرهم وتقديرهم لأمير منطقة مكة المكرمة ونائبه على اهتمامهما، راجين من الله أن يكونوا عند حسن الظن.