اندلعت ليلة أمس (الاثنين) سلسلة حرائق بمناطق عدة في لبنان، بسبب موجة الحر التي ضربت البلاد في الساعات الماضية. وعملت طوافات الجيش اللبناني والعشرات من سيارات الدفاع المدني، تعمل على محاولة إخماد الحرائق التي تتمدد بسرعة هائلة بسبب الرياح. وأعلن المدير العام للدفاع المدني العميد ريمون خطار، أن هناك نحو 103 حرائق مندلعة على الأراضي اللبنانية، تعمل على إخمادها نحو 200 آلية من الدفاع المدني، كاشفا إصابة 4 من رجاله خلال محاولتهم إخماد الحرائق.وبحسب موقع «سكاي نيوز» الإخباري، فإن المعطيات تشير إلى أن أكبر الحرائق اندلعت في بلدة المشرف بجبل لبنان، وأتت على مساحات هائلة من المناطق الحرجية. ورغم مساعي السيطرة عليها، تجددت الحرائق أكثر من مرة، استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء من غرفة العمليات. وطلب المسؤولون اللبنانيون من قبرص طوافتين للمساعدة على إخماد الحرائق، علما أن اشترى لبنان سابقا طوافتين لإطفاء الحريق، لكنهما خارج الخدمة حاليا بسبب ارتفاع كلفة صيانتهما.