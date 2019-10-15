توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم (الثلاثاء)، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك يمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية لتلك المناطق، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية، والمنطقة الشرقية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى غربية تتحول ما بعد الظهيرة شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.