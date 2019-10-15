أفشلت المليشيا الحوثية أمس (الإثنين) اجتماعا كان مقرراً لضباط الارتباط في لجنة إعادة الانتشار الثلاثية (الشرعية، الحوثي، الأمم المتحدة) لتنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال الهندي الجديد ابهجيت جوها اليوم (الثلاثاء) بفندق قصر الاتحاد شرق الحديدة. وأوضح المتحدث باسم قوات الساحل الغربي العقيد وضاح الدبيس لـ«عكاظ» أن الحكومة الشرعية جهزت فريقها بناء على طلب رئيس المراقبين الدوليين، «لكننا أبلغنا مساء بتعطيل الحوثيين هذا الاجتماع». وأفاد الدبيس أن الاجتماع كان هدفه متابعة تنفيذ الاتفاق الذي جرى في الاجتماع السابق الشهر الماضي على متن السفينة «أونمها» في البحر الأحمر، التي بموجب الاتفاق أصبحت مركز عمليات لمراقبة وقف إطلاق النار.