احتفت وزارة الثقافة السعودية بروائع الثقافة الروسية في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، مساء أمس (الاثنين) تزامناً مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى السعودية.وتضمنت الفعاليات عروضاً فنية متنوعة تُبرز قيمة الثقافة الروسية، من بينها معرض خاص بلوحات الفنان الروسي، فاسيلي كاندينسكي، ومعرض فني للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى عروض أفلام روسية كلاسيكية وحديثة.وانطلقت أولى الفعاليات تحت مسمى «ثقافات من روسيا» بحفل تضمن أمسية موسيقية لأوركسترا تشايكوفسكي الروسية، الذي تضمن مجموعة من المعزوفات الشهيرة لأهم الموسيقيين العالميين، من بينهم سيرجي رحمانينوف ونيكولاي كورساكوف.وأتاحت وزارة الثقافة المجال لحضور الجمهور من مختلف الشرائح لحفل الأوركسترا ولبقية الفعاليات من خلال موقع إلكتروني مُخصص للتسجيل على موقعهاكما تضم الفعاليات معرض «الذكاء الاصطناعي وحوار الثقافات»، الذي يشارك فيه 10 فنانين قدموا أعمالاً فنية تم تنفيذها عبر برمجيات في الحاسب الآلي بأسلوب يحتوي على نظرة جديدة للعلاقة بين الفنان والمشاهدين.ومن أبرز الأعمال التي يقدمها المعرض لوحة «ميموزا أوف باسيرباي» للفنان ماريو كلينغيمان، التي يشكك فيها بمبدأ الاكتمال، وعمل «انستوليشن تايم» للفنان قسطنطين نوفوسيولوف، الحائز على جائزة نوبل، الذي يتناول فيه موضوعات فلسفية يتم التعبير عنها في أوراق مرسومة باستخدام حبر الجرافين. ويشارك في المعرض الفنانان السعوديان مهند شونو ولولوة الحمود.كذلك تضم فعاليات «ثقافات من روسيا» معرضاً لأعمال مؤسس الفن التجريدي الروسي، فاسيلي كاندينسكي، الذي توفي 1944، وتمثل لوحاته عرضاً فنياً باهراً يفيض لوناً وتعبيراً ويظهر فيه تفاصيل المنازل الخشبية والأواني والأدوات المنزلية وألعاب الأطفال وعجلات الغزل السائدة في القرنين الـ19 والـ20.كذلك ستُعرض خلال فعاليات «ثقافات من روسيا» مجموعة من أهم الأفلام الروسية الكلاسيكية والحديثة، من بينها فيلم «المرآة» للمخرج الروسي القدير أندريه تاركوفسكي، الذي يعد من العلامات المضيئة في تاريخ السينما العالمية.