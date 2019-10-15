أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم (الإثنين) أنّ القوات الأمريكية التي ستنسحب من سورية تنفيذاً لأوامره ستبقى في المنطقة لمنع عودة تنظيم داعش الإرهابي. وقال ترمب في بيان إنّ "القوات الأمريكية التي تخرج من سورية ستنفّذ الآن عملية إعادة انتشار وستبقى في المنطقة لمراقبة الوضع ومنع تكرار ما حصل في عام 2014 عندما سيطر التنظيم على مناطق واسعة في سورية والعراق. وكان ترمب أمر بسحب كل الجنود الأمريكيين من شمال سورية - والبالغ عددهم حوالي 1000 جندي - وذلك بالتزامن مع شنّ تركيا هجوماً عسكرياً ضدّ الفصائل الكردية الحليفة لواشنطن والتي تسيطر على هذه المنطقة.