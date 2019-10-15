زار السفير الصيني لدى المملكة تشن وي تشين، والوفد المرافق له، مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بالرياض، حيث كان في استقباله نائب المشرف العام على المكتبة الدكتور عبدالكريم الزيد، الذي قدَّم له هدية تذكارية عبارة عن خريطة لطريق الحرير أو ما يُسمى خريطة المناظر الطبيعية لطريق الحرير، والتي تُعبِّر عن التراكم التاريخي لطريق الحرير الحديث.ورُسمت اللوحة على الحرير مع تقنيات المناظر الطبيعية الخضراء، وتم جمعها في عهد الأسرة المالكة أسرة مينغ، ويتراوح النطاق الجغرافي في الخريطة من مدينة (Jiayuguan) في الصين، إلى مدينة (Tianfangcheng) «مكة المُكرَّمة» في المملكة العربية السعودية.وشدد الزيد على أن التعاون الثقافي بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الصينية الشعبية بات واضحاً وجلياً، ذلك التعاون الذي أثمر عن افتتاح خادم الحرمين الشريفين لفرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين.واطلع السفير الصيني على خدمات المكتبة وفروعها وأنشطتها والفئات العمرية المُختلفة.