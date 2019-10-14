تقيم لجنة العلاقات العامة في جامعة الملك عبدالعزيز غداً (الأربعاء) دورة «المذيع المحترف» لطالبات كلية الاتصال والإعلام، ضمن سلسلة الدورات التي تنظمها لدعم وتثقيف طالباتها وإعدادهن لسوق العمل.



وتقدم الدورة التي ستستغرق ساعتين الكاتبة والإعلامية رندا الشيخ، التي تمتلك خبرة إعلامية كبيرة. حيث انضمت للعمل في الإذاعة منذ 2010 لتعد وتقدم البرامج باللغتين العربية في إذاعة جدة، والإنجليزية في إذاعة راديو السعودية، كما قدمت برامج ثقافية ومنوعة على شاشة القناة الثقافية.



رندا التي تخطو خطوات متسارعة نحو التميز امتلكت قاعدة جماهيرية جيدة، وهي دوما تسعى لنقل خبراتها في العمل الإعلامي ككل لإعلاميات المستقبل، للإسهام في إعداد جيل جديد مؤهل ومحترف في مجال الاذاعة، بما يحقق التميز الإعلامي ويخدم أهداف التنمية في المملكة ورؤيتها الطموحة 2030 باعتبارها قلباً للعالمين العربي والإسلامي.