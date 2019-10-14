أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة بتاريخ المملكة، بأكثر من ٤٠٠ مليون ريال، فيما حققت المبيعات خلال ثلاثة أيام فقط أكثر من ٢٣٥ مليون ريال.وأشار إلى نسبة الإشغال في الفنادق وصلت ٩٨ في المئة، وارتفعت مبيعات رحلات قطار الشرقية - الرياض ٤٠ في المئة.وبشأن الوظائف الموسمية طوال الموسم، كشف آل الشيخ أنها بلغت ٢٤ ألف وظيفة، وأكثر من ٢٢ ألف متطوع بمقابل مادي.وأضاف عبر «تويتر» اليوم (الاثنين): «حقق موسم الرياض بالأرقام خلال ثلاث أيام فقط أكثر من ٢٥٠ ألف زائر، ٨٠ في المئة منهم سعوديين، و١٠ في المئة خليجيين، والبقية من مختلف دول العالم، و١١ شخص قطري».وتابع: «بدأنا بمنطقتين فقط من أصل ١٢ منطقة في موسم الرياض، والموسم لم يبدأ بعد، وسينطلق رسمياً يوم الخميس القادم».