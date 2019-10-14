من برنامجه المسائي الذي يشاهده ملايين المتابعين من مختلف بلدان العالم، يحلّ الإعلامي والممثل الكوميدي الأمريكي «ستيف هارفي»، ضيفاً على فعاليات الدورة الـ38 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2019، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 9 نوفمبر المقبل، في مركز إكسبو الشارقة. ومن المقرر أن يتحدث هارفي خلال ثاني أيام المعرض، الموافق 31 أكتوبر 2019، عن تجربته الشخصية ورحلته الملهمة نحو الشهرة والنجومية وكيف أصبح واحداً من أبرز الشخصيات العامة على مستوى العالم، كما تتوفر كتبه خلال فعاليات المعرض مع 200 نسخة موقعة. ويأتي إعلان الهيئة عن اختيار هارفي، الحائز على «جائزة إيمي»، في إطار التعريف بالمثقفين والإعلاميين ذوي الحضور العالمي، وتزامناً مع احتفالات الشارقة بنيلها لقب العاصمة العالمية للكتاب 2019 الذي منحتها إياه منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو». ستيف هارفي قال «يُشرّفني أن أشارك في هذا الحدث الثقافي الكبير إلى جانب نخبة من ألمع الكتاب، إذ يُوفّر معرض الشارقة الدولي للكتاب والفعاليات التي يُنظّمها بيئةً تعليمية متنوعة وشاملة، ومنصةً تجمع القرّاء والزوار، وتُمكّنهم من تلبية طموحاتهم واهتماماتهم، وأتطلّع إلى التعرف على مصادر الإبداع والإلهام في الأدب». واستطاع هارفي على امتداد مسيرته كممثل كوميدي ومنتج ومقدم برامج إذاعية وتلفزيونية، ورجل أعمال، وناشط في مجال الأعمال الخيرية والإنسانية، أن يرسخ لنفسه مكانة متقدمة في الفضاء الإعلامي، فهو إلى جانب نشاطاته في هذا المجال، قام بتأليف مجموعة من الكتب صُنّفت ضمن قائمة الكتب الأكثر مبيعاً وفقاً لمجلة نيويورك تايمز.