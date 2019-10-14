عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز مع رئيس روسيا الاتحادية الرئيس فلاديمير بوتين، اليوم، جلسة مباحثات رسمية. وجرى خلال الجلسة استعراض أوجه العلاقات السعودية - الروسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين، وبحث المزيد من الفرص الواعدة بين الجانبين في شتى المجالات، بما فيها التعاون في مجال الطاقة والاستثمارات في البنية التحتية، وكذلك التعاون في استقرار أسواق الطاقة، بما يحقق التوازن بين مصالح المستهلكين والمنتجين. كما جرى خلال الجلسة استعراض عدد من المستجدات والتطورات خصوصا الأوضاع في الساحة السورية واليمنية، وأهمية مكافحة التطرف والإرهاب والعمل على تجفيف منابعه. حضر جلسة المباحثات، وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ونائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة والاستثمار وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة المستشار بالأمانة العامة لمجلس الوزراء ياسر الرميان، ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا رائد قرملي. فيما حضر من الجانب الروسي، وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائب رئيس الديوان الرئاسي المتحدث الروسي الرسمي دميتري بيسكوف، ومساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، وسفير روسيا لدى المملكة سيرغي كوزلوف، ووزير الصناعة والتجارة دينيس مانتوروف، ووزير الطاقة ألكسندر نوفاك، ووزير التنمية الاقتصادية ماكسيم أوريشكين، ورئيس جمهورية الشيشان لروسيا الاتحادية السيد رمضان قاديروف، ومدير عام الهيئة الفيديرالية للتعاون العسكري الفني دميتري شو غاييف، والمبعوث الخاص لرئيس روسيا الاتحادية لشؤون التسوية السورية السيد إليكسندر لافرينتييف، والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر السيد كيريل دميترييف.