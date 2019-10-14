تخلت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن تاج الدولة الإمبراطوري، خلال خطابها السنوي (الإثنين) أمام البرلمان، ووضعته على طاولة بجانبها رغم أنها مناسبة احتفالية مليئة بالتقاليد والإسراف الملكي، غير أنها قررت كسر أحد التقاليد الرئيسية التي اتبعتها منذ توليها العرض عام 1952، وعدم ارتداء التاج الثقيل الذي لا يقدر بثمن، في سابقة هي الثانية من نوعها، إذ تخلت عنه عام 2017 بسبب الانتخابات المفاجئة التي أجرتها تيريزا ماي. وصنع التاج الإمبراطوري في الأصل لتتويج الملك جورج السادس عام 1937، واعتمد تصميمه على التاج الذي كانت ترتديه الملكة فيكتوريا عام 1838، ويضم عددا من الأحجار الكريمة الثمينة للغاية، إذ يحوي 2868 قطعة من الألماس في حاضنات من الفضة، و17 ياقوتة، و11 قطعة من الزمرد، و269 من اللؤلؤ، وهو ما يجعله ثقيلا جدا، لذا فإنه من غير المستغرب أن تقرر الملكة في سن الـ93 عاما من عمرها أن الوقت قد حان للتبديل إلى تاج أخف.